Portugal cae con Ronaldo expulsado, Francia sella boleto e Inglaterra sigue imparable

Estéril en ataque y febril en defensa, la selección de Portugal cayó 2-0 ante Irlanda este jueves en Dublín, postergando su clasificación al Mundial 2026 para el partido decisivo del domingo ante Armenia.

Los irlandeses abrieron el marcador en un tiro de esquina por medio de Troy Parrott (18'), quien amplió la ventaja justo antes del descanso (45+1').

Símbolo de la frustración de la Seleção das Quinas, su capitán Cristiano Ronaldo fue expulsado a la hora de juego por un codazo en la espalda de Dara O'Shea.

Pese a la derrota, Portugal sigue en la cima del Grupo F con 10 puntos, dos por encima de Hungría, que derrotó 1-0 a Armenia en Ereván. Irlanda es tercera con 7 unidades.

Francia y Mbappé arrasan con Ucrania y aseguran su boleto

Campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, Francia aseguró su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 al golear 4-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes, con un doblete de Kylian Mbappé.

Durante gran parte del partido, los dirigidos por Didier Deschamps tuvieron dificultades para romper el cerrojo ucraniano, hasta que Mbappé abrió el marcador de penal al 55’.

Michael Olise (76'), Mbappé (83') y Hugo Ekitike (88') completaron la goleada y sellaron matemáticamente la clasificación antes de la última fecha de la eliminatoria europea.

Inglaterra sigue intratable: derrota 2-0 a Serbia en Wembley

Ya clasificada al Mundial 2026 desde octubre, Inglaterra sumó su séptima victoria consecutiva en el Grupo K al vencer 2-0 a Serbia en el estadio de Wembley ante más de 74.000 espectadores.

El extremo Bukayo Saka abrió el marcador al 28’ con una volea impecable. En la segunda parte, los ingresos de Phil Foden y Jude Bellingham —que tenían meses sin jugar con la selección— impulsaron el ataque del equipo de Thomas Tuchel, que cerró el partido con el 2-0 anotado por Eberechi Eze al 90’.

Inglaterra, invicta en la clasificatoria, cerrará su participación ante Albania, que aseguró su pase a la repesca intercontinental tras vencer 1-0 a Andorra.