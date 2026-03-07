Por un boleto al Mundial: Definidas las convocadas de la Sele Femenina Sub-17

El seleccionador nacional Édgar Rodríguez dio a conocer la lista de convocadas de la Selección Femenina Sub-17 de cara a la Ronda Final del Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Marruecos 2026.



La convocatoria de 21 futbolistas reúne jugadoras de diez equipos nacionales (cuatro clubes de Primera División) y dos jugadoras del Montverde Academy, en Estados Unidos.



Costa Rica será sede del torneo que se realizará del 17 al 22 de marzo de este año.



La Tricolor está ubicada en el Grupo C y enfrentará a Panamá, Jamaica y México.



La convocatoria:

El calendario de partidos:



Costa Rica vs. Panamá: Martes 17 de marzo a las 10 a. m.

Jamaica vs. Costa Rica: Jueves 19 de marzo a las 12:30 p. m.

México vs. Costa Rica: Domingo 22 de marzo a las 3 p. m.