¿Por qué tan cara la camiseta de La Sele? Esto responde la Fedefútbol y Adidas

1 de febrero de 2023, 11:55 AM

“Es difícil cuando usted tiene marcas y por ejemplo para no hablar de nombres y no meterme en problemas, es como marcas de carros. Aquí uno dice qué carro más lindo, yo lo quiero, pero ese carro es caro por su calidad.

“En Adidas tenemos estándares de producción para todas las selecciones, no hay selecciones chiquitas. Tenemos el mismo estándar para España, Alemania y en este caso Costa Rica y elevamos la producción a una calidad de producto y tecnología que se cotiza igual a la del Real Madrid, y Manchester United y por eso conservamos los mismos precios”, mencionó.

“Me encanta que el consumidor esté tan conectado, así es que no se preocupen, en 2024 vendrá con el logo actualizado, lo que pasó es que iniciamos las conversaciones de los diseños hace seis meses, cuando aún no existía esta actualización, entonces una cuestión de timing no quisimos perder la ventana de poder lanzar el 2023 con la selección de Costa Rica que básicamente con el 2024 vendrán nuevos diseños.