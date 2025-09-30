¿Por qué Miguel Herrera llamó a Warren Madrigal?

Uno de los nombres que llamó la atención en la convocatoria de Miguel Herrera para el microciclo de La Sele es el de Warren Madrigal.

El atacante de Saprissa viene saliendo de una lesión sufrida en la Copa Oro. Su primer partido de vuelta fue el domingo ante Cartaginés, donde disputó poco más de 30 minutos.

La pregunta es clara: ¿por qué el “Piojo” llamó a un jugador sin ritmo? Esto respondió el seleccionador en entrevista con Teletica Radio y Radio Monumental:

“Warren hizo un gran trabajo con la Selección, quiero ver cómo está, pero ya había estado con nosotros. No es que son 27 minutos, si no jugaba igual lo llamaba para ver cómo está, para verlo. El muchacho ya me llenó el ojo”, sentenció el mexicano.

Madrigal ha formado parte de los equipos de los últimos entrenadores de la Selección de Costa Rica y quedará por verse si estará en la lista definitiva para los juegos de octubre ante Honduras y Nicaragua.

​



