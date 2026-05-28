¿Por qué Manfred Ugalde podrá jugar ante Colombia e Inglaterra a pesar de la sanción?

El atacante de la Selección Nacional, Manfred Ugalde, podrá jugar ante Colombia e Inglaterra, a pesar de que sobre él pesa un castigo de cuatro partidos, luego de ver la roja ante Honduras en noviembre del 2025, en el último partido de la eliminatoria al Mundial.

La razón la explicó Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Sí, sí puede jugar, por una razón con la que la verdad no estamos nada contentos. Y es que, desafortunadamente, FIFA está estableciendo que estos partidos amistosos no están contando como partidos oficiales y, por lo tanto, no cuentan dentro de la sanción”, señaló.

De acuerdo con lo indicado por Araya, los fogueos de marzo ante Irán y Jordania tampoco son contabilizados para descontar los juegos de castigo.

“Eso entonces significa que en los partidos contra Jordania e Irán Manfred hubiera podido jugar y es claro que no era la posición que teníamos y que tenemos. Siempre han contado los partidos amistosos”, añadió.

Por el momento, la Fedefútbol ha girado una solicitud a FIFA para que los choques ante jordanos e iraníes sean considerados oficiales.

“No estamos solos en esto. Hay otras solicitudes de otras federaciones de Sudamérica haciendo la misma solicitud porque esto fue una interpretación que se ha dado en estos días”, concluyó.