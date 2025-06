¿Por qué La Sele nunca ha ganado la Copa Oro?

La Copa Oro se convierte en un imposible para la Selección Nacional.

Una vez más, la Tricolor quedó en el camino en los cuartos de final, pero... ¿Por qué nunca ha ganado la Copa Oro? ¿Qué opinan exseleccionados?

Rolando Fonseca y Mauricio Wright opinaron al respecto en el análisis en Teletica Deportes.

"Es el torneo más injusto que puede haber en el mundo del fútbol, siempre se juega en el mismo lugar, con los mismos equipos como local, que es Estados Unidos, sabemos que México es un local, el mismo Guatemala lleva muchísima gente al estadio, no es como la Eurocopa que se juega en diferentes países y casi siempre está estructurado para que ganen los mismos", comentó Wright.

Y el exdefensor expresó que "no es quitarnos peso, no es ser un poco mediocre en decir que no lo podemos ganar, algún día lo podremos ganar".

En criterio de Wright, hay un aspecto aún más importante que es "seguir creciendo".

Por su parte, el máximo goleador de la Selección es del criterio que "siempre se ha tenido la justificación perfecta".

"Nunca llegamos en el tiempo ideal físicamente, nunca están los mejores jugadores, y es cierto, no es un torneo donde somos locales y no nos hemos preparado mentalmente para ir a competir y ganar por qué porque queremos clasificar al Mundial, siempre le hemos dado prioridad a la eliminatoria", detalló.

Y agregó: "¿Qué gana el campeón de Copa Oro? Nada, el costo económico de estos cuatro partidos si la Selección los tuviera que programar era de casi $1 millón y les salió gratis y se vinieron con platica para la casa. Costa Rica tiene que seguir preparando, no hay que quitar de vista que somos un equipo en construcción".

Mejor presentación.

En el 2002, Costa Rica alcanzó un subcampeonato tras perder la final 1-0 contra Estados Unidos.

Ese equipo de La Sele era dirigido por Alexandre Guimaraes y para muchos tenía una de las mejores selecciones de todas.

La Tricolor alineó en aquel entonces con Erick Lonis; Gilberto Martínez, Luis Marín, Reynaldo Parks, Carlos Castro; Mauricio Solís, Wilmer López, Harold Wallace, Steven Bryce; Paulo Wanchope y Rónald Gómez.

De la suplencia ingresaron: Walter Centeno, Hernán Medford y William Sunsing.

