¿Por qué La Sele no jugará en el Estadio Nacional?

La Selección de Costa Rica no jugará en el Estadio Nacional ante Curazao, el 24 de setiembre, y Haití, el 6 de octubre, por la Liga de Naciones.

Teletica.com confirmó que el Estadio Nacional está alquilado en ambas fechas, en setiembre hay un evento privado, mientras que en octubre se realizará el concierto de Iron Maiden.

Este medio conoció por diferentes fuentes, independientes entre sí, que desde la Federación se acordó jugar en el estadio Ricardo Saprissa ambos cotejos.

La Tricolor está en el Grupo A de la Liga de Naciones junto a Haití, Curazao, Nicaragua, Trinidad y Tobago y República Dominicana.

Además, estos son los cuatro partidos que disputará:

24 de septiembre de 2026: Costa Rica vs. Curazao (local)

28 de septiembre de 2026: Haití vs. Costa Rica

2 de octubre de 2026: Nicaragua vs. Costa Rica

6 de octubre de 2026: Costa Rica vs. Haití (local)

La Sele tiene como objetivo avanzar a los cuartos de final y conseguir un boleto directo para la Copa Oro 2027.