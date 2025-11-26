¿Por qué la Fedefútbol sigue sosteniendo al director de selecciones nacionales?

Sorpresivamente, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol anunció este miércoles que el mexicano Ignacio Hierro aún continúa en su cargo como director de selecciones nacionales, esto pese a fracasar en el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

Se esperaba que al igual que el técnico Miguel Herrera, quien Hierro ayudó a contratar, el también azteca quedara fuera de la Fedefútbol.

Sin embargo, Gustavo Araya, secretario general de la federación y como vocero de la reunión, explicó que la decisión va más allá de la no clasificación a la Copa del Mundo.

“Es un elemento importante (fallar en clasificar al Mundial). Claramente, es un elemento que tomará mucho peso y que se analizará en su momento, pero nuevamente, la decisión de quitar o no a un director deportivo conlleva más procesos dentro de la federación, como ya le dije a algunos”, explicó Araya.

Pero, ¿cuáles son esos procesos que aún lo sostienen?

“Por ejemplo, tenemos selecciones que están compitiendo en estos días, tenemos una selección femenina que inicia la próxima semana el proceso eliminatorio hacia el Mundial, tenemos el perfil del técnico, tenemos un análisis importante de algo que se anunciará próximamente también, que es un análisis más global sobre la situación del fútbol, del ecosistema del fútbol. Todo esto, obviamente, conlleva que vaya de la mano”, mencionó el secretario general.

El vocero nombrado por el Comité Ejecutivo no quiso entrar en detalles si Hierro contaba con la aprobación de todos los miembros, e incluso aseguró que la continuidad sí fue sometida a voto.

“Claramente, hubo oposiciones de cada uno de ellos y finalmente todas las decisiones y toda la conversación y toda la discusión conllevó a una única moción, que fue esta, que fue aprobada en la totalidad por los miembros, salvo uno que ya se tuvo que retirar y no votó, pero todos los demás sí votaron a favor de esta moción”, expresó.

​Finalmente, explicaron que en caso de darse una indemnización, esto no llegaría a generar un problema.

“Don Ignacio es un trabajador de la federación. La decisión de continuar o no su contrato laboral es una decisión como en cualquier otra empresa, entonces no es algo que entra en este momento en la evaluación, es como cualquier otro de la empresa privada”, concluyó.



