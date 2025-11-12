¿Por qué Jeyland Mitchell no fue convocado a La Sele? Miguel Herrera responde

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, explicó por qué en su última convocatoria de la eliminatoria mundialista no tomó en cuenta al defensor Jeyland Mitchell.

Teletica.com le consultó a Herrera sobre la ausencia del jugador del Sportklub Sturm Graz de Austria.

"Cuando tienes que hacer una lista de 26 y debo tener 23 (es difícil), acordé traer 26 jugadores y puedo usar 23. No puedo usar más, de repente si me hablas de Jeyland, me podrías hablar de Anthony Contreras, hoy veo a Manfred, Campbell, Zamora, alguien tiene que quedar afuera", respondió Herrera.

Y agregó: "Hoy decido por Waston y me parece que nos dio una fortaleza muy sólida. Eso no quiere decir que está descartado, estoy dejando a un chico de 20 años. Es un chico que está bien, está empezando a tomar confianza del tipo y esperamos del chico y es un gran jugador".

Por otra parte, sobre la convocatoria de Kevin Chamorro como tercer portero, El Piojo explicó que lo quería conocer y tener de cerca.

"Lo de Chamorro es conocerlo, en las últimas tres semanas venía jugando, me parece que Chamorro sale con una gran expectativa al extranjero, veníamos hablando con él, quería conocerlo por su forma de trabajar, esa determinación. Hoy tengo cinco arqueros en mi cabeza, pero cualquiera puede estar", detalló Herrera.



La Tricolor juega este jueves a las 8 p. m. frente a Haití en Curazao.