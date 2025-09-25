¿Por qué el Piojo Herrera habla más con medios internacionales que con los ticos? El propio técnico responde

Es muy común observar al técnico Miguel Herrera en los diferentes medios internacionales y cadenas como ESPN, Fox Sports o TUDN, mientras que en algunos medios locales es poco común verlo con la misma frecuencia.

Este miércoles, y tras la doble fecha FIFA del mes de setiembre que dejó a la Selección Nacional en problemas, el estratega amablemente atendió al programa Jorge Ramos y su Banda.

Fue ahí mismo donde el estratega explicó por qué atiende más a los medios extranjeros que a los locales.

“En los medios presionan, a uno les gusta, a otros no. Les contesto a todos, mi teléfono es de la comunidad, todo el mundo se lo sabe, lo tengo desde 1989 es el mismo, no lo he cambiado.

“Y cuando me buscan contesto, tengo aquí los mensajes, cuando puedo atender los atiendo, pero yo le doy su lugar a la jefa de prensa de cada lugar en donde he estado. Acá no han querido que asista a los lugares, es una bronca de ellos”, explicó el timonel.

Por ejemplo, Teletica.com solicitó formalmente vía correo electrónico una entrevista con el técnico de la Selección Nacional desde el 24 de julio del presente año.

​La justificación fue que aún no tenían respuesta sobre la disponibilidad y agenda del profesor Herrera y que avisarían cualquier novedad.

Después de ahí se volvió a insistir en dos ocasiones más, pero hasta la fecha se ha negado la entrevista.

“Si me invitan voy no tengo ningún problema de darle la cara a nadie, de cambiar opiniones con cualquier persona, comunicador, experto de fútbol, con cualquiera puedo sentarme para plantear ideas, así es el fútbol, si alguien me escribe le digo que hable con la encargada de prensa y ella arma las entrevistas”, añadió el Piojo en el programa de ESPN.

De momento, el estratega deberá pronto dar la convocatoria no solo para el microciclo de trabajo que planea para la próxima semana, sino que también irá puliendo el grupo que se jugará el boleto al Mundial 2026 en Honduras el próximo 9 de octubre.





