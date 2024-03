¿Por qué blindó a La Sele de la prensa? Gustavo Alfaro responde

Por Daniel Jiménez | 22 de marzo de 2024, 15:02 PM

El seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, afrontó la conferencia de prensa de este viernes previo al juego de este sábado a las 5:15 p. m. ante Honduras.

Los medios le consultaron a Alfaro por qué tanto hermetismo y blindaje de la Tricolor previo al partido contra los catrachos.

—¿A qué se debe que blindara a la Selección de la prensa?



Yo no tengo problemas, en lo absoluto, hablo cuando corresponde hablar, no es san estar hablando permanentemente, para eso hay espacios, hablo cuando tengo que hacerlo. Lo trascendente, si usted mira para atrás mis conductas, usted verá que son las mismas. Siempre he tenido un trato muy cordial con la prensa de todo el mundo. Son muy pocas las notas que doy. Debo tener unas 300 notas de prensa y si atiendo a uno debo atender a otros. Hay que explicar y hablar cuando son los momentos.

No tengo ningún problema ni nada que ocultar, yo entiendo lo que es esto porque cubrí cuatro mundiales, vi como procesan los medios la información, a veces el silencio es salud porque es como que uno está concentrado en lo que se tiene que hacer. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todo el mundo, pero para nada. Yo creo que son tiempos donde a veces uno necesita el espacio.

Me genera mucho placer trabajar con este plantel, ojalá tuvieran ustedes la posibilidad de ver. Les pido disculpas, pero son tiempos en los que necesitamos esa distancia. Será un partido muy importante y después ya va a haber tiempo para todo.

En estos últimos 5 años tuve que haber dado unas 9 conferencias de prensa.

—¿Por qué tanto hermetismo?



Mire, yo la verdad respeto mucho su opinión, pero así lo hemos hecho siempre. De qué sirve que yo vaya a hacer una conferencia después de dar una lista, de qué vamos a hablar de los que no cité o cité. A veces cuando uno se expone tanto a los medios, se expone a un desgaste. Hay políticas de comunicación, cuando me dicen que tenemos que abrir, abro a los medios, pero también hay políticas de comunicación que se deben respetar. En todas las partes del mundo siempre me he manejado de esta manera y sus opiniones.

Nosotros informamos también por parte de la Federación, estamos permanentemente informando. Es una forma de la Federación, respetamos la parte de ustedes.

—¿Cómo está la Selección de Costa Rica y qué ha trabajado en estos días?



La verdad es que me siento muy cómodo, estoy feliz por cómo han trabajado, trajimos 26 jugadores, más allá de los 23 obligados por reglamento. Queríamos traer a Andy Rojas y no lo pudimos traer, hicimos todo para intentar que consiguiera la visa pensando en el futuro. Estamos hablando de un cambio generacional. Eso que marca usted es muy importante. Costa Rica tiene una muy buena sangre joven, me genera una expectativa muy linda.

—¿Vamos a ver una selección con criterio, le dio tiempo de trabajar todo?



Llegamos de la mejor manera posible. Si usted me dice que va a ser la expresión más ajustada de Costa Rica, es difícil porque no hay continuidad, vamos a tratar de formar un grupo, que la convocatoria no sea tan volátil. Necesitamos encontrar una base que nos dé continuidad.

Esto es parte de un proceso. Triunfamos y fracasamos menos de lo que queremos.

—¿Qué propuesta espera de Honduras?



Es un equipo que más allá de los nombres no va a negociar nada. Es un equipo ordenado, la manera va a ser la misma. Es un partido de detalles. A mí un día me toca jugar una final en Argentina y me faltaban cinco jugadores y obviamente las chances que nos daban eran las menores. Luego el partido fue cerrado y terminamos saliendo campeones, pese a las ausencias. A veces eso que parece en la previa es caer en un juego equivocado.

—¿Quién será el capitán?



Para mí son cuatro o cinco jugadores y esa es una decisión del plantel, siempre me manejé así.