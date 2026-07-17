Por el boleto al Mundial: Saprissa es la base de la Sele Sub-20

El técnico de la Selección Sub-20, Randall Row, dio a conocer la lista de 21 jugadores convocados para disputar el Premundial.

De la lista se desprende que el Deportivo Saprissa es la base de la Selección con cinco convocados, seguido por Herediano (4) y Alajuelense (4), legionarios (3), Sporting (2), Cartaginés (1), Jicaral (1) y San Carlos (1).

El torneo será en Puebla y Ciudad de México del 24 de julio al 9 de agosto.



El certamen otorga cuatro boletos al Mundial Azerbaiyán-Uzbekistán 2027, además de una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



Esta es la lista de convocados:



La Sele Sub-20 tendrá a Puebla como sede durante la fase de grupos.



