Piojo Herrera: "Vamos a tomar el partido con la seriedad posible"

El seleccionador nacional, el mexicano Miguel "El Piojo" Herrera, analizó el juego de este sábado a las 5 p. m. ante Bahamas como uno de los más importantes, pues de ganar, la Tricolor avanzará a la siguiente ronda en la eliminatoria mundialista.

El compromiso se realizará en Barbados y usted puede disfrutar del juego a través de Teletica Canal 7, Teletica Radio 91.5 FM y el App de TDMAX.

Estas fueron las declaraciones más destacadas del seleccionador nacional:

Importancia de los partidos eliminatorios: Para mí son más importantes estos juegos que la Copa Oro porque estos son los que llevan al Mundial y es lo más importante, le estamos dando la importancia a estos partidos, este rival no está en el nivel de equipos que vamos a enfrentar en Copa Oro, pero es vital y vamos a buscar ganarlo.

Estilo de juego: La idea es ganar, salir a buscar el partido, nosotros vamos a salir a jugar, vamos a tratar de manejar el juego. Si mañana se presta para ir a quitar la pelota y estar encima del rival, así lo haremos.

Alineación titular: El 11 todavía no está definido, pero está muy cerca ya.

Plan para dos partidos ante Bahamas y Tribidad y Tobago: En Selección no da para estar rotando, ganando mañana aseguramos la siguiente ronda, vamos con todo. Vamos a buscar que el equipo tenga modificaciones en una o dos personas si hay necesidad sin o jugar con la base.

Lesionados: Venimos con 26 jugadores y solo nos permiten 23, tres jugadores que tienen detalles de golpes y los estamos recuperando que es Brandon, Kenneth Vargas y Carlos Mora.

Cancha sintética y camerinos en el estadio en Barbados: No debe ser así porque al final de cuentas no es nuestra cancha, somos un rival de visitante y tenemos que adaptarnos a las circunstancias que el rival tiene. Tampoco es de ellos, pero es la que ofrecen por las circunstancias que se dan. Si la cancha es sintética, me parece que no estaba en mal estado. Afortunadamente, nosotros tenemos un buen estadio muy bonito e instalaciones diferente, pero sabemos el área en la que competitivos, la cancha es buena y el partido esperemos que de lo que nosotros buscamos.

Posible goleada: La ilusión es dar la entrega al máximo, no estamos pensando siempre en golear, la gente se acostumbra a los goles, yo soy el primero en irlo a buscar. Si se da la consecuencia de meter varios goles, que bueno, lo importante es ganar, hablar de una obligación para golear a un rival me parece que es faltarle el respeto.

Partido con seriedad: Vamos a tomar el partido con la seriedad posible, vamos a poner la base, nos va a servir. Depende de la resistencia que ponga el rival y lo que significa el rival.

Seleccionados que buscan cambiar futuro: Platico mucho con los muchachos, nos interesa mucho el futuro de cada uno de ellos porque es la estabilidad de ellos para mantenerse competitivos. La decisión siempre es el muchacho, de las ofertas que tienen. Lo más importante es que se mantengan en un buen ritmo, que estén jugando y que tienen un buen rendimiento.