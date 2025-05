Piojo Herrera: “Tenemos una gran competencia deportiva en el arco”

El técnico de la Selección Nacional, Héctor Herrera, fue consultado sobre el regreso de Keylor Navas, durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer los futbolistas convocados para medirse con la selección de Cataluña.

A continuación, sus principales respuestas.

¿Cómo fue el acercamiento a Navas?

Lo importante era ver cómo estaba y cómo se sentía, y tenía muchas ganas de regresar.

El momento de Navas

Es uno de los top cinco del mundo como portero. Tenemos una gran competencia deportiva en el arco. Quiero que compita, y que los compañeros que estén al lado aprendan.

¿Será titular?

Ser titular no se le puede dar con esa facilidad. Hay jugadores en el mundo que es tan alto su nivel que es difícil que lo alcance cualquier jugador. Estamos muy conscientes de lo que nos da Keylor Navas, y en sus momentos extraordinarios es difícil que cualquier portero se le acerque. Lo sabe Patrick, lo sabe Lezcano, Alvarado cuando estuvo acá, saben que es un portero de talla mundial.

¿Qué sucede con Patrick Sequeira?

Lo hablé con él previo a la Copa Oro. Tiene mucho para crecer, con 26 años tiene mucho futuro, y con Keylor a la par hay mucha enseñanza.

Navas capitán

No hay prisa. La verdad, a quien le dé el gafete es un jugador importante. Son dos, líderes importantes. No es pensar en uno o dos otros. Me gustaría que los 26 que llevo sean capitanes, porque quiere decir que están en capacidad de ser líderes. Lo veremos en su momento.