Piojo Herrera arremete contra el nivel de La Sele en entrevista con periodista mexicano

El técnico mexicano Miguel Herrera dejó frases picantes y sobre todo cuestionó el nivel mostrado por la Selección de Costa Rica, a la que dirigió en la pasada eliminatoria y en la que la Tricolor no pudo clasificar al Mundial 2026.

En entrevista con el periodista mexicano Alex Blanco como parte del podcast Alexpuesto, el entrenador azteca criticó fuertemente a la prensa costarricense, el nivel de los jugadores y si este fue el peor fracaso en su carrera.

Estas son algunas de las temáticas más picantes sobre su desatinado paso por la Tricolor en su primera entrevista del 2026:

-¿Tiene ofertas para volver a dirigir o ya piensa en el retiro?

Voy a esperar una que venga con una buena idea para poder hacer bien las cosas. Si me tengo que retirar en algún momento de técnico, pues, quiero hacerlo bien. No quiero retirarme con este fracaso que me vino porque además todavía me siento bien, me estoy fuerte, pero también he tenido propuestas fuera del fútbol dentro de del ámbito futbolístico, dentro de la televisión que son atractivas y que, pues, no tienen tanta demanda.

-¿Le quedó grande el fútbol costarricense al Piojo Herrera?

Decir que me quedó grande el fútbol costarricense o me quedó grande la selección es como si hubiera habido mucha selección para un técnico y la verdad es que sí había muy buenos jugadores venía un cambio generacional muy importante terminamos tratando de hacer una mezcla de jóvenes con jugadores veteranos que nos faltó un gol como yo dije el equipo jugó bien muchos lapsos de todos los partidos de eliminatoria, pero también tuvimos errores puntuales porque ni siquiera fueron errores decir el equipo no jugó bien 20 minutos no jugó bien fueron errores puntuales sobre todo en los partidos ante Haití.

-Sobre las preguntas de la prensa tica y su relación con ellos.

Pues tampoco estaba yo para discutir con gente que no está preparada o sea yo discuto con la gente preparada. Discutí contigo, pero sé por qué estás preparado porque sé con los que he discutido son porque me parece que hay un nivel donde puedes discutir y donde puedes llegar a un diálogo en discusión como tú quieras, pero al final de cuentas siempre deportiva.

-Sobre la apertura que tuvo con los medios de comunicación ticos.

Muchas veces a la gente en Costa Rica y se los digo en la cara y se los digo aquí y lo digo en todos lados, lo dije ahí abiertamente a ellos que llegaban a las conferencias de prensas y me preguntaban seis personas la misma pregunta y entonces yo decía o sea tienen tiempo para darles yo les di apertura como he sido con todo el mundo cosa que no nunca pasó con los otros técnicos.

“Sí, no fui a los canales y no fui porque la federación no quería que saliera, quería que todo se hiciera en la federación. Ahí les di muchos días de apertura, recibí días donde tenía entrevistas con siete o seis programas, entonces les di mucha apertura, los dejé que hicieran las preguntas que hicieran y a veces era la misma pregunta”.

¿Prensa mal intencionada?

Son cosas que me pasaron mucho en Costa Rica, muy buenos periodistas y hay como en todos lados, hay buenos, hay malos y hay mal intencionados y sabes que da más coraje, que los más mal intencionados son los que jugaron fútbol.

Regresará pronto a Costa Rica.

Pero sí, todavía voy a regresar a Costa Rica a finiquitar unas cosas y sigo yendo y viendo a la gente a la cara porque yo fui a trabajar. El trabajo a veces se da y a veces no. No se nos dio la posibilidad de conseguir el logro que buscábamos todos, pero dejé muy buena relación, dejé muy buenos amigos en Costa Rica y ahora que regrese iré a visitarlos a todos y regresarme ya para México para esperar propuestas acá.

Sobre su relación con Keylor Navas.

Extraordinaria. La verdad es que mirá yo tenía mucho escepticismo cuando fui a buscar a Keylor, pues, había una gran parte de los medios que no estaban de acuerdo con que él llegara a la selección, pues yo decía “güey en serio” o sea un tipo considerado uno de los mejores arqueros del mundo que le dio muchas cosas extraordinarias a Costa Rica que digan que no venga. Mirá que Patrick (Sequeira) es un extraordinario portero, tiene un futuro impresionante si él sigue manteniendo ese nivel seguramente algún equipo importante se lo va a llevar porque tiene muy buen nivel el chico, pero, Keylor es Keylor, o sea yo no puedo dejar de hablar de él como un tipo que marcó diferencia a nivel mundial.

Cuando convenció a Keylor Navas para que volviera a la Tricolor.

Cuando me senté con Keylor le vi una cara de ilusión que dice "No puede ser la figura que este tipo tenga tanta ilusión como la primera vez como si fuera su primera vez su primer llamado a una selección." Cuando le dije "Bueno, pues sí, sí, sí, sí quiero llevarte." Y me dijo "Profe voy a estar en selección”. Enseguida agarró el teléfono y le marcó a su esposa para decirle "Estamos de regreso en Selección" o sea dices "qué chido, qué padre, que un tipo de esa calidad de esa categoría tenga esa ilusión por ir a la selección".

Su relación con los jugadores ticos.

Cuando me despedí de él en Costa Rica me dijo; "Profe, nos vemos en México y seguramente iremos a comer". Quedamos con muy buena relación con todos porque la verdad con todos puedo sentarme a platicar y hablar”.

