Pinto tiene la cura del fútbol tico: "Los directivos deben dejar egoísmos, intereses personales y unirse"

Si hay un técnico que tiene todo el techo para analizar el fútbol de Costa Rica ese es Jorge Luis Pinto Afanador. A ver… seamos claro: cuando Pinto habla, hacemos silencio y escuchamos.



El éxito que desde el banquillo gestó fue increíble. Pinto es Pinto, punto: no necesita presentación.



El colombiano conversó con Teletica.com no solo sobre la no clasificación al Mundial sino lo más importante: cómo el fútbol tico puede salir del fondo del abismo.







—¿Le sorprendió que Costa Rica se quedara afuera de esta Copa del Mundo?



Indudablemente que sí, pero por supuesto Costa Rica, y el mismo Honduras, son líderes de esa zona, por lo tanto estaban llamados a clasificar, no hay la menor duda.

Lo siento, lo siento por los dos países y por Costa Rica que quedaron eliminados de la forma más infame. Está bien que nos eliminara México, Estados Unidos, pero la forma en que quedaron eliminados no cabe.

—Don Jorge, el que Costa Rica empezara un cambio generacional y ya después volteara a ver a Keylor Navas, quien ya se había retirado de la selección, a Celso Borges, quien ya se había retirado de la selección, Kendall Waston que no estaba siendo llamado y a Joel Campbell, quien todavía tiene edad para selección pero regresa, ¿Qué le dice que se haya tenido que regresar a esos jugadores?

Yo a nivel general tengo que decir que me parece que se ha disminuido la nómina de jugadores dispuestos para la Selección de Costa Rica. Como he dicho, la población no es mayor, es poca y por eso tuvieron que ver con la necesidad de llamar a estos tres jugadores.

Eso, bueno, no puedo opinar porque no los vi jugar nunca en sus equipos, en qué momento y en qué estado estaban, pero de todas maneras los problemas que tiene la selección hoy no solamente son los quince que juegan, es algo más, es un todo, como lo he dicho, y ese todo tienen que los dirigentes diseñarlo y empezar a estructurarlo.

—¿Hace falta calidad, pero también cantidad de jugadores? ¿Por eso usted recomienda incrementar la cantidad de equipos (ahorita hay diez)?

Por supuesto, es urgente, la cantidad hay que cambiarla como sea, es urgente para el fútbol de Costa Rica si quiere entrar en un nivel de competitividad internacional nuevamente tiene que modificar esas reglas, aumentar el volumen de jugadores y empezar a preparar lo que pueden ser unas nuevas generaciones.

—El fútbol es cíclico se tiene una muy buena generación, pero ya después se va siendo grande y no hay un recambio, le pasa algunas selecciones a nivel mundial, a Chile por ejemplo le ha sucedido, se ha quedado fuera algunos mundiales, le quería preguntar: ¿Le duele a usted que después de lo que se tocó la gloria en el 2014, luego ya después fue solo decrecimiento?

Por supuesto que me duele, tengo muchos amigos en el fútbol, jugadores, directivos, amigos de familia, quiero mucho a ese país y por lo tanto claro que nos duele no ver a Costa Rica en el mundial golpea y eso tiene que empezar a diseñar la reestructuración global de lo que yo llamo todo el fútbol de Costa Rica.

—Precisamente eso, ¿Cómo se reestructura algo tan complejo pero con resultados también?

Es que si se trabaja bien, se proyecta unos torneos importantes, se le da competencia a los jugadores jóvenes, se va a evolucionar y si se evoluciona se van a tener nuevos jugadores para el mundo competitivo de élite.

—Don Jorge, ¿Esta eliminación duele más porque parecía que era la más fácil en la historia, parecía que ya se tenía entre las manos?

En el fútbol no se gana nada antes de terminar los 90 minutos, eso está claro y estas son pruebas de esas, no se tenían duras que se creía que podía ganar Costa Rica, que se creía que podía ganar en ese partido, no lo pudieron, entonces yo pienso que el fútbol hay que hacerlo hasta el final, lo siento, lo siento por estas generaciones nuevas que no han podido o no van a ir a este Mundial.

—¿Cuánto puede golpear que en el Mundial más inclusivo de 48 selecciones no esté Costa Rica?

Muchísimo, muchísimo, primero para mí, para Jorge Luis Pinto es exagerado 48 selecciones y las distancias que van a haber, pero bueno yo pienso que el replanteamiento debe ser global, los directivos tienen que sentarse, hablarse, sin intereses personificados, pensando siempre en lo que es la selección, lo que es el fútbol de Costa Rica, porque es que cuando pierde la Selección de Costa Rica no pierde solamente los 20 jugadores, pierde todo el país, pierde la afición, pierden los dirigentes, pierde hasta la imagen del país y eso tienen que pensar los directivos, dejar los egoísmos, dejar los intereses personales, unirse todos, diseñar proyectos y echar para adelante.

—Y es que ya el fútbol nos iba dando alarmas, no vimos las alertas que nos daba el fútbol, porque en el último Mundial apenas fuimos en el repechaje, es decir, se venía ya capa caída, como decimos, ¿Por qué en Costa Rica no se vieron esas señales?

Los procesos hay que hacerlos amplios y no solamente mirar hacia arriba, sino mirar en términos intermedios, las sub-20, las sub-23, que son los que van dando nuevas generaciones y nuevos jugadores, eso Costa Rica tiene que darle mucha importancia a eso, para poder construir nuevas generaciones.

—¿Este Mundial va a ser muy disparejo, por eso que usted decía?

Yo pienso que la primera fase va a ser muy dispareja, después se puede equilibrar un poco por el nivel de arriba, por la primera fase donde van a haber participantes que no tienen mucha vivencia competitiva, no van a ser muchos los partidos de gran nivel.

—¿Se menospreció a Haití, se menospreció a Honduras, se menospreció a Nicaragua, porque esas selecciones crecieron y yo no sé si hasta de parte del cuerpo técnico de la selección de Costa Rica, el no hacer reconocimientos de cancha, en canchas complejas, difíciles, todo eso se vio por debajo del hombro a las demás selecciones en eliminatoria Costa Rica?

Yo no creo, porque ellos sabían que ellos han evolucionado, de alguna manera las islas, como llamamos nosotros, han evolucionado, y en Nicaragua todo el mundo había hablado de que había evolucionado mucho, entonces descuidos en el fútbol que de alta competencia no pueden haber, el mínimo detalle influye y así creo le influyó a Costa Rica lo que fue el fenómeno de las canchas.

—Usted recomienda dejar de lado los egos, ¿los egos dirigencialmente para poder reestructurar todo el fútbol de Costa Rica?



Sin duda alguna, mientras que hayan intereses personificados o de clubes, no hay nada que hacer, mientras que el técnico no tenga la plenitud de respaldo y la libertad total de poder elegir a quien crea conveniente sin ninguna presión, eso es fundamental, de eso me enorgullezco que si yo tuve algo fue que elegí a quien yo creía que era el llamado, equivocado o no, llamé a los que yo pensé que creían y iban a responder, y felizmente tuvimos la suerte de hacer de la mejor forma.

—Don Jorge, de Brasil 2014, el recuerdo, la vitrina, pero ya hoy al 2025, pues solo eso era el recuerdo, ya es algo que se va haciendo viejo para el fútbol de Costa Rica?

Los recuerdos nos tienen que estimular, a la afición, a los directivos y por supuesto a los jugadores, porque los jugadores tienen que darse cuenta que esa generación tuvo el éxito máximo personal en todos los clubes, entonces yo pienso que esas vivencias deben ser el mejor recuerdo para empezar a hacer un nuevo trabajo.

—Algo más que le quede por decir?



Que se unan los directivos que diseñen un proyecto múltiple, sí, de abajo arriba y de arriba abajo, que lo desarrollen, Costa Rica puede desarrollar cualquier proyecto.