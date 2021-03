Pinto: "Me dijeron que si continuaba los jugadores perdían partidos para que saliera"

Este martes el extécnico de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto, fue el encargado de comparecer en el juicio entre los seleccionados Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas ante dos exdirectivos por supuestas difamaciones ocurridas en julio del 2018.

Los exdirectivos Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román aseveraron en aquella oportunidad a un medio de comunicación que los tres capitanes estaban dispuestos a dejarse perder para obligar a la salida del extécnico Jorge Luis Pinto.

En su comparecencia, Pinto aclaró que tuvo una reunión ocho días después de la Copa del Mundo de Brasil 2014 y ahí fue donde lo sorprendieron con la noticia de su destitución, pese a que él traía bajo sus brazos el plan para los próximos cuatro años.

“A fines de julio o algo en una reunión me llamó aparte el presidente Eduardo Li, Rodolfo Villalobos, Rafael Vargas, Adrián Gutiérrez y me dijeron profesor se ha complicado todo, los jugadores dicen que si usted continúa pierden dos, tres o cuatro partidos para que salga”, mencionó el colombiano.

Pinto agregó que esos futbolistas fueron Keylor Navas, Bryan Ruiz, Celso Borges, Álvaro Saborío aunque no habló y Christian Bolaños que no llegó.

Incluso, Pinto recordó que tras la reunión acudió a la conferencia de prensa donde le dijeron que no dijera nada sobre lo acontecido con los futbolistas por lo que en esa ocasión aseveró que “la verdad de Brasil 2014 aún no se ha dicho”.

Entre lo más destacado que mencionó el colombiano, indicó que “nunca” visitó una habitación de algún jugador durante el Mundial, además que no existió ningún conflicto importante.

“En el Mundial 2014 nunca fui a una habitación de algún jugador, tal vez lo hacía el médico que me informaba de alguna situación física, pero nunca en el Mundial lo hice, pero esto es muy normal ir a una habitación dentro de una concentración, no es nada extraño y ustedes entrevistan a 10 equipos y les dirán lo mismo, si había un horario de dormida, eso es un orden de vida”, indicó.

También indicó que nunca tuvo problemas personales con alguno de los tres capitanes, aunque aceptó que tal vez tuvo pequeños desacuerdos con Bryan Ruiz y su boda.

“Le rogué que no se casara antes del Mundial y que era inoportuna su luna de miel antes del Mundial, él no aceptó y bueno yo estuve hasta en su fiesta de boda”, indicó.

El juicio comenzó la pasada semana con las declaratorias de Bryan Ruiz y Keylor Navas, así como sus respectivas esposas.

Mientras que este lunes comparecieron Celso Borges vía Internet desde España, así como los exdirectivos Rafael Vargas, Noel Ibo Campos y el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Li.

Precisamente este último indicó que Pinto contaba con una cláusula en su contrato que en caso de perder tres partidos seguidos podía ser destituido de su cargo y esto abrió la puerta al conflicto.

Cláusula que el técnico indicó no recordar en su contrato.

“Con toda honradez no me acuerdo de la cláusula, no le puedo dar un sí o no rotundo, la verdad no me acuerdo".