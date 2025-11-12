Pinto envía suerte a La Sele: "Acuérdense, entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida"

Hablar del técnico colombiano Jorge Luis Pinto es sinónimo de aquel bello e inolvidable Brasil 2014, de aquella Selección Nacional que escribió una historia digna de cuento de hadas para Costa Rica.

El exseleccionador nacional publicó un video en sus redes sociales enviándole suerte a la Tricolor para el juego de este jueves ante Haití, en el que el equipo patrio se juega la vida en la eliminatoria mundialista.

"Desearles para mañana lo mejor. Sé que es un partido difícil, de los que está acostumbrado Costa Rica a jugar siempre fue así﻿. Una eliminatoria no ha sido fácil nunca, acuérdense de los partidos que hemos jugado y que eran de vida y muerte", comentó Pinto.

Además, el cafetero recordó aquella popular frase que acuñó en un momento determinante previo a la cita mundialista de Brasil.

"Igual el de mañana, que tengan la mejor de la suerte, un buen fútbol, confianza, seguridad y para adelante. Acuérdense que entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida", añadió.

🇨🇷 Mi saludo a todo el pueblo Tico en estas horas previas al crucial compromiso de mañana por las eliminatorias. Como siempre se los dije, entre más bravo sea el toro mejor será la corrida. Éxitos y a lograr el objetivo. ¡Pura vida! ⚽️ pic.twitter.com/k31O7FwrJ1 — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) November 12, 2025

Actualmente, La Sele marcha en el segundo puesto del Grupo C con seis puntos, a dos de Honduras que marcha líder.