Pese al dominio absoluto, Inglaterra apenas vence por la mínima a La Sele al descanso

Luego de un dominio absoluto, la selección de Inglaterra vence 1-0 a la Selección Nacional al final de los primeros 45 minutos del amistoso internacional en Orlando, Estados Unidos.

Pese al amplio dominio de los mundialistas, el único gol inglés llegó por medio de Declan Rice al minuto 9 luego de un remate cruzado en el que nada pudo hacer Patrick Sequeira.

De hecho, el mismo Sequeira tuvo dos paradas vitales para evitar el segundo tanto, así como la suerte de que el delantero Madueke estrelló la pelota al palo cuando tenía todo el arco a su disposición para el segundo tanto.

La Tricolor apenas pasó del mediocampo en una ocasión y consiguió un tiro de esquina que se cobró con una jugada hacia atrás sin pena ni gloria.

El primer tiempo terminó con la revisión de un posible penal a favor de los británicos.

Puede seguir las incidencias del segundo tiempo mediante la señal de Teletica Radio, 91.5 FM y el app de TD Max.



