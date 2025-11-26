Pese a fracaso del Mundial, Ignacio Hierro continúa como director de selecciones nacionales

Tras tres horas de reunión,﻿ el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol decidió seguir con Ignacio Hierro﻿ como director de selecciones nacionales pese al fracaso de no clasificar al Mundial 2026.

La decisión al menos se analizará hasta la próxima sesión del comité que se realizará al menos dentro de dos semanas.

Así lo comunicó el secretario general de la Fedefútbol, Gustavo Araya.

"La decisión que toma el Ejecutivo es que se va a hacer un análisis más integral. La decisión de si continúa o no Ignacio Hierro es una decisión importante para toda la federación y los diferentes procesos que actualmente llevan las diferentes selecciones nacoionales", mencionó Araya.

El fracaso de no clasificar al Mundial 2026 no bastó para no contar más con los servicios del mexicano.

Incluso, Hierro no estuvo presente este miércoles en la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo.

"Obviamente se puso en análisis el tema, se llevó una discusión de varias horas y por supuesto no se pudo contar con la presencia de él. Oportunamente se estará llevando a Hierro para que presente un informe y en ese momento entrará en análisis su puesto", mencionó Araya.

Además, escudaron su decisión en que algunas selecciones nacionales menores han regresado a los Mundiales.

"Habían muchos otros procesos que también van de la mano y en los cuales también están en toda la parte deportiva y eso hace que este proceso vaya trabajando. No se ha finalizado, pero ciertamente tiene que finalizarse en estos días y es parte del análisis que precisamente el Comité Ejecutivo quiere hacer. Yo entiendo la presión que se ejerce desde la prensa en el sentido de que hayan decisiones rápidas, pero esto es una empresa que está trabajando todos los días y para tomar las decisiones prudentes en los momentos adecuados", explicó el secretario general de la Federación.

De momento, pese al fracaso de no acudir a la Copa del Mundo, Hierro seguirá al frente escudado por las clasificaciones de algunas selecciones menores.



