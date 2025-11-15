Periodista mexicano defiende a Miguel Herrera y critica a la prensa tica por “realidad alterada”

El periodista mexicano Jesús Barrón, de la cadena Telemundo, salió en defensa del técnico Miguel Herrera, luego de la acalorada conferencia de prensa que dio el estratega tras perder ante Haití el jueves anterior.

Barrón, quien además es comentarista y narrador del Canal 6, aseveró que la prensa tica no sabe nada de fútbol internacional y aseveró que tiene la “realidad alterada”.

“En Costa Rica quieren “crucificar” a Miguel Herrera por perder ante Haití, selección que 9 de los 11 titulares juegan en Europa! La prensa tica trae la realidad bien alterada, imposible que el Piojo gane una carrera de caballos montado en un burro”, aseveró.

En un video publicado en su cuenta de X, Barrón asegura que Costa Rica no tiene nada por presumir y minimizó los clubes de los jugadores de La Sele.

“Costa Rica no tiene nada para presumir, la prensa vive en una realidad alterada. La ignorancia es hoy un lujo que no te puedes dar cuando estás trabajando en la industria del fútbol y Miguel se los trató de explicar de que no se pueden hacer milagros, pero en el fútbol actual que hay en Costa Rica y su pobre nivel que existe y que se han quedado estancados y que Haití creció últimamente y traen un gran proceso”, mencionó.

El video completo lo subió a su perfil de Youtube con el título “Costa Rica no merece un DT como Miguel Herrera|Volví para ubicar a los ticos en su realidad” ya cuenta con más de 5 mil visitas.

En Costa Rica quieren “crucificar” a Miguel Herrera por perder ante Haití, selección que 9 de los 11 titulares juegan en Europa! La prensa tica trae la realidad bien alterada, imposible que el Piojo gane una carrera de caballos 🐎 montado en un burro 🫏 … #CostaRica #Ticos… pic.twitter.com/FgtAywpvlw — Jesús Barrón (@BarronSports) November 15, 2025

La Sele está al borde de una desastrosa eliminación y el jueves la prensa costarricense le cuestionó si debería seguir en el banquillo tras un fracaso histórico y un 40% de rendimiento en la fase final de la eliminatoria, esto generó molestias con el técnico azteca que al final se enfrascó en discusiones con algunos periodistas, aunque más tarde se disculpó con ellos.

Este lunes se espera una nueva conferencia de prensa con Miguel Herrera en el Proyecto Gol previo al último duelo ante Honduras.



