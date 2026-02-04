Peligra fogueo en marzo para La Sele

La posibilidad de que la Selección Nacional tenga un fogueo para la próxima fecha FIFA dependerá de si para ese entonces se tiene al nuevo técnico definido.

Así de tajante lo admite Gustavo Araya, secretario de la Federación Costarricense de Fútbol, quien explicó que a hoy la prioridad número uno es la elección de un nuevo estratega para la Mayor y no se puede pensar en un eventual fogueo si no se tiene definido al nuevo entrenador.

“Fue una rica sesión donde se trataron muchos temas, pero el tema principal fue la presentación del perfil para el técnico que presentó Rónald González por más de dos o tres horas, habló de la historia y todos quedaron complacidos. “Se discutió sobre fechas y es importante, tenemos prisa y queremos hacer un nombramiento adecuado y mientras esto sucede está la fecha FIFA de marzo y se discutió que si no se tiene un entrenador se habló de la posibilidad de que no haya partidos en estas fechas”, mencionó Araya tras la reunión del Comité Ejecutivo de este miércoles.

Según explicó el secretario la idea es priorizar la elección, pero si en 15 o 22 días no se ha tomado una decisión, la opción de un fogueo quedará descartada.

“La prioridad en este momento es la contratación del DT, a partir de esto sabremos si hay fecha FIFA en marzo o no, no queremos improvisar con un técnico interino, se sugirió llevar una selección Sub20 o Sub23, pero hay competición lo que se nos complica”, mencionó a Teletica Deportes.

Dentro de lo presentado por el nuevo director deportivo, Rónald González, ya hay cerca de 18 currículums entre técnicos nacionales e internacionales.

Además, no se quiere tomar una decisión precipitada o bien nombrar un técnico interino solo para cumplir con un amistoso internacional.

“Disciplina que es lo más importante, que es algo que queremos, así como el conocimiento del fútbol nacional, pero no quisiera ampliar en todos los temas, quedó un perfil muy amplio en general de gente con muchas capacidades.

“Hemos tenido que inclinar múltiples invitaciones para jugar en marzo. Es un riesgo que se está tomando, pero es más importante el proceso que está por empezar que un partido internacional que ni siquiera tenemos seleccionado para dirigirlo”, aseveró.

Con esto queda en duda gestionar un amistoso para la primera fecha FIFA del 2026 que será entre el 21 y 23 de marzo.



