Patrick Sequeira será el portero titular ante Uruguay

El arquero del Ibiza UD, Patrick Sequeira será el guardameta encargado de defender la portería de la Selección Nacional ante Uruguay.

Así lo confirmó el técnico Gustavo Alfaro en conferencia de prensa, donde destacó las cualidades del juvenil.

“Patrick Sequeira será el guardameta ante Uruguay, a Jeyland Mitchell que lo tuvimos antes de irse a la Liga, muy similar a Faerron que quería verlo hay una camada de jugadores muy jóvenes que me entusiasma mucho”, mencionó Alfaro.

El estratega lamentó el retiro de Keylor Navas, pero también explicó que no se debe cargar de más responsabilidad a los porteros que vienen atrás y que quieren dejarse el puesto.

“El tema de la portería no es un tema menor. Estamos trabajando la parte psicológica y mental de los que vienen atrás, pero no se tiene que competir con esa figura porque Keylor era nuestro Messi, el jugador más emblemático de nuestra Selección, obviamente hay que hablarlos, no quiero cargar de mayores responsabilidades de las que hay”, expresó.

Finalmente del juego ante Uruguay de este viernes, Alfaro reconoce que será un gran fogueo para pulir su trabajo de microciclo que ya cumple tres semanas.

“Jugar ante estos equipos es muy bueno, jugar ante Uruguay está entre los cuatro equipos que pueden llegar a ser campeones de la Copa América, entonces nos sirve organizar todos los partidos, a mí me tocó comenzar a competir desde el día que llegué”, concluyó.

Costa Rica se medirá a Uruguay este viernes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional y aún hay entradas disponibles.