Patrick Sequeira se pierde los partidos de La Sele por lesión

El portero costarricense Patrick Sequeira se perderá los partidos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua por lesión.

Así lo dio a conocer el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

Sequeira presentó una molestia de tobillo este viernes en el calentamiento previo a su juego de torneo oficial con el Casa Pía.

"El jugador ya había presentado una lesión similar el pasado 27 de septiembre, al sufrir un esguince grado I en el tobillo derecho", informó la Federación.

Por ese motivo, "el cuerpo técnico del club decidió que Sequeira haga su recuperación en Portugal, razón por la cual no formará parte de la convocatoria de Costa Rica para el mes de octubre".