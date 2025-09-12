Paté Centeno analiza a La Sele: "Yo sí voy a apelar a que le den continuidad a jugadores jóvenes"

El técnico de San Carlos, Walter "Paté" Centeno lanzó un "ya basta" y un voto de confianza para el cuerpo técnico de la Selección Nacional y del grueso de jugadores jóvenes.

Centeno defendió el proceso de los federativos y señaló que la sangre nueva de La Sele debe equivocarse para aprender, tal y como sucedió en la Copa del Mundo 2014, luego de la no clasificación al Mundial Sudáfrica 2010.

"Yo creo que no podemos perder la calma, a nivel país yo entiendo la presión de la prensa, entiendo la presión de la gente, ya están pensando en el dinero, ya están pensando en cuánto van a perder si no vamos al Mundial, o sea, esto ya es muy reiterativo en este país, es como un ciclo, entonces no vamos para ningún lado", comentó Paté tras el triunfo 2-3 ante Guadalupe.

Además, Centeno tuvo sus palabras para el mexicano Miguel Herrera: "Este entrenador lo estaba haciendo bien, todo el mundo estaba contento, tuvo una semana mala y ahora es el más malo, yo vi el partido, la verdad que todo el mundo menospreció al rival".

Sobre el tema del momento de si mantener el grueso de la convocatoria con futbolistas jóvenes o si llamar a los experimentados que no han sido tomados en cuenta en el proceso, Paté tuvo su veredicto muy claro.

"Yo sí voy a apelar a que le den continuidad a esa gama de jugadores jóvenes que hacen sus primeras armas en la selección y le puedo decir que la selección más exitosa del fútbol de Costa Rica fue la del 2014, verdad, y en el 2010 quedamos eliminados, no se me olvida, Keylor Navas en ese ámbito, Celso Borges, Brian Ruiz, etcétera, etcétera, etcétera, quedamos eliminados cuatro años después, fueron la mejor selección del país", afirmó.

Y agregó: "A veces hay que equivocarse para alcanzar el éxito, me explico, entonces tenemos un miedo a perder y a toda la cosa, o sea, fuimos al Mundial, es importante ir al Mundial, sí, pero ¿Cómo vamos a ir al Mundial?, ¿cómo?, ¿de qué forma?, ¿de qué forma va a superar nuestros jugadores?, ¿de qué forma nuestros entrenadores se van a potencializar?, de la forma del 2022 no fuimos a ningún lado, la del 2018 no fuimos a ningún lado".

Desde la óptica de Centeno "ahora se dice que traigan a este, que dejen al entrenador que decida, por favor, porque después hay que pagarle un montón de plata, traemos a este, estamos en el mismo vicio, hay que dejar el vicio, dejemos, confiemos plenamente en el trabajo del profesor, de la administración, en este caso ya, ya es suficiente".