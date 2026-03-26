Partido de La Sele ante Jordania cambia de hora

El partido de la Selección Nacional ante Jordania en Turquía será este viernes a las 11:30 a. m. y no a las 11 a. m. como se indicó en un inicio.

El compromiso usted podrá disfrutarlo a través de Teletica Canal 7, Teletica Radio y el app TDMAX.

Este partido será el primero de la era del argentino Fernando Batista y su cuerpo técnico al frente de la Tricolor.

Tanto este encuentro como el del próximo martes ante Irán a las 7 a. m. se realizarán en Turquía. En un principio se realizarían en Amán, Jordania, pero las tensiones en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos e Israel llevaron a cambiar los juegos de sede.

Jordania es una de las selecciones que sí asistirá a la Copa del Mundo y está en el Grupo J. Enfrentará a Austria, Argelia, y Argentina.