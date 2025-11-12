"Parece un chamaco": Así describe Miguel Herrera a Joel Campbell

Joel Campbell está de vuelta. A sus 33 años, el atacante parece haber recuperado su alegría, su fútbol y su mejor versión.

Con la Liga es figura y ahora buscará trasladar su experiencia, picardía y fútbol con la Selección Nacional.

Este miércoles, el seleccionador nacional, ﻿Miguel Herrera, habló de un "rejuvenecido" Joel ﻿durante estos entrenamientos desde que se volvió a poner la camiseta de la tricolor.

"Ya él ha estado tomando minutos con su equipo y cada día va mejor y cumpliendo más tiempo. Ha ido dejando las dolencias, las molestias y puede aportar mucha experiencia", comentó Herrera.﻿

Además, El Piojo destacó la picardía de Joel, así como sus condiciones de técnica y lectura de juego, ya que puede ser determinante en cualquier faceta del juego.

"Es un jugador con gran técnica y visión de campo, lo puse atrás del 9 y por un costado. Parece un chamaco, está con muchas ganas y es un orgullo decir que el tipo ama a su selección. Aquí a los jugadores les vale primero la selección, después lo demás y eso lo valoro", concluyó.



Por su parte, el defensor Francisco Calvo destacó el regreso del mundialista a la concentración de la selección.

"Por sí solo, el apellido Campbell habla. Él nos ha dado momentos maravillosos en la Selección y es muy grato tenerlo de vuelta. Más que todo, para nadie es un secreto que es amigo mío, pero también un compañero de camerino. A mí me pone muy feliz verlo otra vez retomando su nivel en su equipo", afirmó Calvo.

