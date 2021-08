Panameños tienen poco conocimiento de Costa Rica

Con equipo completo, sin reportar lesionados y con nulo estudio de Costa Rica, la Selección de Panamá continúa con su preparación para el arranque de la octogonal.



Los panameños aseguraron que no han estudiado a Costa Rica, y que por el momento no tienen referencia del combinado nacional.



"Nos venimos reuniendo, estamos concentrados en lo que nosotros podamos mostrar, no conemos nada de Costa Rica,por el momento no lo hemos estudiado", confirmó Fidel Escobar jugador panameño.



"De Costa Rica nos están preparando el video, no hemos podido estudiar el rival, pero es importante arrancar bien en casa", manifestó Azmahar Ariano, defensor panameño.



Los panameños trabajan a doble sesión este martes y miércoles en el estadio Rod Carew, y para mañana se tiene preevisto el reconocimiento del Rommel Fernández.