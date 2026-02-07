¡Paliza histórica! Sele Sub 17 consigue una escandalosa goleada de 26-0

Nuevo récord en Concacaf. Así como lo lee, la Selección Sub17 no tuvo misericordia y aplastó con un humillante 26-0 a un muy débil equipo de Islas Vírgenes Británicas como parte del segundo juego del clasificatorio de Concacaf.

La paliza es todo un récord en el área de Concacaf, según datos de Christian Sandoval, director de Teletica Radio, pues ninguna selección de alguna categoría había conseguido una cantidad de goles igual.

Claramente, también se convierte en un histórico récord nacional, superando el 19-0 de la Selección Femenina mayor como visitante el 4 de diciembre del 2023 ante San Cristóbal y Nieves, por las eliminatorias a la Copa Oro de la Concacaf.

26-0 marcador final.

La Selección sub 17 de Costa Rica impone una nueva marca en un juego oficial eliminatorio de cualquier categoría, su triunfo 26-0 es el más amplio también en torneos de CONCACAF oficiales sub 17. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) February 7, 2026

Los 26 goles se distribuyeron de la siguiente manera:

- Paul González (5)

- Ethan Barley (4)

- Akenai Samuels (4)

- Santiago Quirós (3)

- Rachith Sáenz (2)

- Jefrey Urbina (2)

- Kyan McDonald (2)

- Jorshuad Pilarte

- Paul Jiménez

- Marshal Araya

- Johan Quesada

El próximo partido de los nacionales será el martes 10 de febrero a las 2 p. m. contra la selección de Puerto Rico en el Complejo FCRF-Plycem y la entrada es gratuita.

De obtener otra victoria o inclusive un empate, la Tricolor clasificará a la Copa del Mundo de Qatar 2026.







