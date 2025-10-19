Liga Deportiva Alajuelense afronta un compromiso clave este domingo ante el Deportivo Saprissa, a partir de las 6 p. m.

Más allá del clásico nacional, los manudos viven una intensa seguidilla de partidos, pues también tienen en agenda el duelo ante Olimpia por la Copa Centroamericana. El choque ante los morados representa además la posibilidad de acercarse a la cima del Apertura 2025.

En un club donde la presión es constante, el reto es grande y fundamental para las aspiraciones de título de la afición rojinegra. Así lo tiene claro su técnico, Óscar Ramírez.

“Nuestra misión es entrar entre los cuatro que clasifiquen”, señaló el estratega al referirse al objetivo inmediato del equipo.

El timonel reconoció también el sentir del liguismo:

“Entiendo la desesperación de la gente”, comentó Ramírez, consciente de la exigencia que implica dirigir a la Liga.

Sobre el calendario apretado, explicó que el equipo debe ir paso a paso:

“La seguidilla de partidos es rápida y no da chance de pensar en cosas a largo plazo. Debemos concentrarnos en el clásico, luego en Olimpia, y así sucesivamente”.

Ramírez agregó que el equipo busca alcanzar su mejor versión en el cierre del torneo:

“La idea es llegar lo mejor posible en noviembre y diciembre, cuando será el momento definitorio. Creo que los muchachos han aportado su granito de arena y estamos en un nivel interesante. Tal vez no sólido todavía, pero sí pensando en cosas que se podrán dar más con el tiempo y el trabajo”, finalizó.