Osael Maroto: "Miguel Herrera tuvo una oferta de un club brasileño importante y les dio las gracias"

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, conversó en Teletica Deportes Radio sobre el presente de Miguel Herrera en la Selección Nacional.

—¿Hay posibilidad de que se de una salida de Miguel Herrera de la Selección Nacional?

En esto rumores siempre van a haber, representantes que quieran poner a sus representados en la palestra siempre habrán. No tengo el gusto de conversar con Diego Cocca ni su agente. No dudo que Miguel sea alguien que recibe llamadas, ofertas y sé que en estos días tuvo la oferta de un club brasileño importante y lo sé porque me lo comentó, les dio las gracias y les dijo que tenía contrato hasta el Mundial, luego nos sentaremos a revisar. Somos la primera opción para él y él para nosotros. Son especulaciones y para cerrar este caso no hemos hablado con el agente de Cocca ni el señor Herrera está saliendo de la Federación.

—¿Conversó usted con El Piojo?

Ayer a las 7 a. m. un periodista me llamó y le dije si fuera cierto no se lo voy a decir y si fuera cierto tampoco. No voy a salir a desmentir chismes, pero en el transcurso de la tarde noche conversé con Miguel y dijo que estaba matriculado, contento y feliz en Costa Rica y el foco está en el Mundial 2026. No hay que hacer ruido en momentos donde no existe.

—¿Contractualmente la Federación no sufriría en caso de que se dé una eventual salida aunque usted ya dijo que no se iría?

100%, aprendimos del caso de Gustavo Alfaro y cuando nos sentamos con el profe Herrera porque esto es inevitable, hicimos una relación muy favorable para la federación, la relación es 7-1, habría que pagarle 1 y si él se va porque alguien lo busca tendría que pagarnos 7.