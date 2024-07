Osael Maroto: "Hasta este momento no tenemos ninguna propuesta sobre la mesa"

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, aseveró que de momento no hay ninguna oferta forma por parte de la Federación Paraguaya de Fútbol ni alguna otra federación por los servicios del técnico Gustavo Alfaro.

Así lo reveló en entrevista con Teletica Deportes Radio y donde asegura que hay mucho hermetismo, pues todo se ha manejado en el ambiente de los rumores.

-¿Cuál es la realidad actual con el técnico Gustavo Alfaro? ¿Se va tal y como se asegura en Paraguay?

Lo que tenemos hoy son básicamente rumores, no tenemos ninguna posición formal de la Federación Paraguaya, ni del agente, no tenemos una propuesta sobre la mesa, el profe Alfaro tiene un contrato normal, un contrato responsable que tiene una entrada y salida y son montos razonables y en el momento que tengamos algo responsable lo analizaremos, pero en este momento él es técnico y está en el Proyecto Gol trabajando con normalidad.

¿Por qué hay tan poca claridad entre ambas partes y en la propia Fedefútbol con respecto al futuro de Alfaro?

Con el agente de don Gustavo tenemos una relación, transparente, abierta y con don Gustavo lo mismo y la respuesta del por qué no hemos tenido más información, es que no podemos tener una posición oficial sobre un rumor. Muchas veces dicen que no tener una posición o no salir a hablar ya estás diciendo algo, pero creo que salir a hablar de algo que es un rumor puede ser muy riesgoso.

Las redes sociales son muy fuertes hoy. Hace un par de noches salió la prensa de la gala de Unafut a ir a recibir al profesor Alfaro al aeropuerto y no sé de dónde salió eso, fue un rumor.

Entonces esa es la razón por la cual la Federación Costarricense no ha tenido una posición con respecto a esta serie de rumores. Hoy son rumores y mañana podrían cambiar, pues sí, así es esto y las negociaciones, más cuando los resultados se comienzan a dar y es posible que vengan por el cuerpo técnico en algún momento, así como cualquier oferta por un jugador.

-¿Si existiera interés de Paraguay y hay un interés del técnico también en marcharse y se hace efectiva la cláusula, Costa Rica no pondría ninguna oposición para que la salida de Gustavo Alfaro?

Si se nos va el cuerpo técnico por el interés de alguna federación y el cuerpo técnico trataríamos de revisar si se puede hacer algo, pero creo que la Fedefútbol hizo un gran esfuerzo para traer a don Gustavo y su cuerpo técnico, entonces hacer un esfuerzo adicional creo que puede, eventualmente, ser un poco irresponsable desde el punto de vista financiero porque decir que sí, yo te voy a pagar más dinero y dentro de tres o cuatro meses cuando no podamos pagar ese dinero, ¿qué vas a hacer, verdad?

O sea, hay que ser muy responsables con las finanzas, no puede ser posible que la Federación decida como pasó en el caso del profe Juárez que decide rescindir el contrato y que tenga que pagar una cláusula de rescisión y tardamos nueve meses en pagar esa cláusula, eso me parece irresponsable. Comprometer las finanzas de la Federación por algo que eventualmente no se negoció de la mejor manera, eso me parece que es muy irresponsable y eso que el cuerpo técnico anterior decidió financiar ese dinero.

-¿Es real lo de la famosa cláusula de rescisión, que si el monto es alto o no? ¿Es cierto que antes del 31 de julio no podría marcharse ni negociar?

Los montos no puedo hablarlos, están amarrados bajo un tema de confidencialidad, no puedo hacerlo. El otro tema, hasta el 31 de julio tenemos un acuerdo que no se especifica un monto, pero siempre los contratos diay, pues, hay maneras de salirse de ellos.

Yo no creo que sea un impedimento eventualmente si alguien está interesado en ejercer una eventual salida, son cosas que se pueden conversar y en el espíritu de hacer buenos negocios podemos sentarnos con quien tenga interés y hay que ser respetuosos, hoy es una federación internacional y mañana puede ser la Fedefútbol la que esté interesada porque al final no podemos dejar de lado, que esto es un negocio.

Hoy creo que lo más importante es que las selecciones nacionales continuemos con un proceso que se arrancó con este nuevo Comité Ejecutivo en los partidos amistoso de Croacia e Inglaterra donde se convocó a una camada de jugadores.