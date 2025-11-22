Osael Maroto: "Estoy seguro que el tema de la credibilidad sigue intacta"

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que "estoy seguro que el tema de la credibilidad sigue intacta".

Esto ante consulta de cuánta credibilidad tendrá el actual Comité Ejecutivo para iniciar un nuevo proyecto luego del fracaso de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026.

"La credibilidad me parece que sigue siendo la misma, la Federación ha sido muy transparente porque el tema de credibilidad es una palabra muy amplia y no lo podemos nada más cerrar a un fracaso en la parte deportiva de no clasificar a un mundial mayor", respondió Maroto.

Además, el jerarca dejó claro que en este tema, "la credibilidad estaba intacta". Para también afirmar, minutos después, que cumplirá su mandato al que le quedan dos años al frente de la Fedefútbol.



"Yo estoy seguro que el tema de la credibilidad sigue intacta, la Federación ha tomado las decisiones basadas en lo que considera en el momento que son las correctas, nunca se tomó una decisión pensando en que se va a fracasar y que no vamos a ir al Mundial, así que yo no lo pondría en blanco y negro que por no clasificar a un Mundial la Federación es una credibilidad", añadió.



Maroto brindó esta conferencia de prensa para emitir sus reacciones luego de la no obtención del boleto en el Mundial: