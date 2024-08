Osael Maroto acepta conocer sobre “una oferta puntual” por Gustavo Alfaro

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, asegura que a la fecha Gustavo Alfaro es entrenador de la Selección Nacional, pero también aseguró que sabe de una oferta puntual.



“Hasta que no tengamos una nota oficial de Paraguay, o en el peor de los casos, que me parecería de mal gusto un pago de una transparencia bancaria con el pago de una cláusula, emitir un criterio es complicado porque no puedo basare en lo que no tengo en la mano”, explicó.