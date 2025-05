Osael disipa dudas: "Nadie tiene injerencia sobre alineaciones o convocatorias a La Sele"

"Hay algo que no me gustó, que el entrenador de ellos le dijo a Alejandro Bran que se iba a encargar que no volviera a la Selección, es algo que no me parece válido, ni justo. No sé qué tanto poder tenga para llegar y afirmar, en medio partido, que él (Jafet) tiene poder sobre las decisiones del entrenador de la Selección". Esta fue la declaración del jugador de Alajuelense, Aarón Salazar, que encendió la polémica en el fútbol tico.

Incluso, el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, opinó que "es algo muy delicado que eso venga de un miembro del Comité Ejecutivo que diga ese tipo de cosas. Se está aprovechando de su posición para ejercer ese tipo de presión".

Por ese motivo, en Teletica Deportes Radio, entrevistaron a Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, para conocer su opinión sobre el tema.

—¿Hay injerencia en algún miembro del Comité Ejecutivo en el llamado de jugadores a la Selección Nacional?

Lo voy a poner claro y fuerte: nadie tiene injerencia sobre alineaciones o convocatorias a la Selección Mayor. No sabría decirte como fue en el pasado. Te puedo decir que a partir de setiembre del 2023, que este Comité llega a la Federación con Claudio Vivas, Gustavo Alfaro y ahora con Miguel Herrera, ningún miembro tiene un centavo de injerencia en el tema de las convocatorias, puedo dar fe y estar claro de eso.

—¿En este periodo que tiene usted como presidente, en algún momento algún técnico le ha comentado sobre alguna solicitud de algún miembro para una convocatoria?



Ninguno, ninguno me ha dicho: 'Mirá Osael, me llamó equis o fulano para insinuarme'. No, ninguno. A muchísimos les encantaría poder tener a todos los jugadores ahí, no ha pasado y el día que pase tendremos un problema y yo seré el primero en salir a decirlo abierta y públicamente, fulano de tal llamó para pedir este favor, eso en nuestra administración no ha pasado.

—Don Joseph Joseph cuestiona la decisión del Comité Disciplinario aduciendo que si fuera la Liga, la sanción sí hubiera sido efectiva para la Liga, pero como era Jafet Soto, miembro del Comité Ejecutivo, el Comité pertenece al ejecutivo de la Federación: ¿Hay favorecimientos al Comité Disciplinario de la Fedefútbol para unos y otros?

No, tampoco, las declaraciones de Joseph no las pude escuchar, venía viajando en ese momento. El Disciplinario termina sancionando a Jafet, luego es el Tribunal de Apelaciones que termina quitando el tema del castigo, es un tema puntual. Hay una discrepancia entre el reporte del comisario y el reporte del árbitro. Durante el juego, la sala VOR llama al árbitro y le dice que hay un problema entre el técnico de Herediano y el comisario, que revise.

El árbitro habla con el comisario, el comisario le dice que no hay ninguna diferencia entre ellos, de ahí que los reportes son diferentes.

El reglamento es muy claro, si hay diferencia entre ambos reportes, el que prevalece es el del árbitro, de ahí es que el Tribunal de Apelaciones toma la decisión de quitarle el tema del castigo. Es algo que hay que revisarlo, como todas las comisiones siempre se revisan, es un ente independiente y toma las decisiones por sí solas.

Jamás creería yo que Miguel Chacón (presidente del Tribunal Disciplinario) tiene esa línea. Si no no hubiera estado tantos años, su gran trayectoria de los últimos ocho o diez años de estar al frente del Disciplinario. Ha sido una persona correcta y justa, no ha estado ahí para beneficiar o castigar según color o favoritismos.

—Los miembros que tienen doble sombrero en el Comité Ejecutivo, Juan Carlos Rojas le tira a Jafet, Jafet a Juan Carlos, Juan Carlos, Jafet y Joseph a los árbitros, los tres están sentados en el Comité Ejecutivo: ¿Qué considera de estas posiciones que siembran dudas con respecto a la transparencia que se manejan las cosas en la Federación?

El otro día, un expresidente de la Federación decía que a él no le parecía que presidentes de clubes fueran miembros del Comité Ejecutivo, a mí me parece bien que los presidentes de clubes sean parte del comité ejecutivo.

Una cosa es cuando ellos tienen su sombrero de presidentes y están al calor del momento o analizando sus equipos, pero de la puerta de la Federación hacia adentro las decisiones son profederación, proselecciones nacionales. Lo podés ver con las decisiones que se han tomado a lo largo de estos años, los ajustes al Reglamento de Ética, los ajustes al Reglamento de Licencias, el tema de bajar los derechos formación de jugadores, todas esas cosas si ellos estuvieran buscando su manera de favorecerse se hubieran tomado otras decisiones. Todos los que están sentados son profederación y profútbol y no pro sus equipos.

—Usted cree que es sano que muchas cosas ellos mismos las dejen entrever en la opinión pública con el sombrero de presidentes de clubes aunque usted nos diga que cuando se sientan todos en la mesa todos trabajan en pro del fútbol de nuestro país, no deberían no crear dudas de lo que se está haciendo?

Yo creo que en instancias donde se complican las cosas tenemos estos problemas eventualmente, cuando estamos en el Comité ellos son los primeros que predican con el ejemplo, tenemos casi que unanimidad cuando se toman las decisiones.

En el calor del momento,un Liga contra Herediano, se pueden calentar las cosas, pero cuando se sientan en la mesa son profútbol, proselección y profederación y así se toman decisiones.

Más allá que se pueda tener un doble sombrero, hoy estamos tomando decisiones importantes en la federación que pueden tener un costo político y vamos hacia adelante porque es lo que nos está pidiendo el Comité de Licencias y sobre eso vamos a seguir construyendo.

—Usted ve prudente y hasta políticamente correcto, que Jafet Soto sea miembro del Comité, presidente, miembro de la asamblea de Unafut y entrenador de fútbol? ¿Considera que se debe crear una reforma en estatutos para que una persona no esté involucrada en tanto y que tenga que ver con decisiones de arbitraje, de cómo se juega el campeonato y esté metida dentro del terreno de juego?

A ver... vamos a bajarle el morbo un poquito. Para ser miembro del Comité Ejecutivo los estatutos dicen que usted tiene que tener dos años en una junta directiva, para llegar ahí usted tiene que ser parte de la familia del fútbol. Si cualquier persona dueña de un club tiene la licencia de entrenador, yo no le puedo privar que sea entrenador, si está sentado en el Comité Ejecutivo o no, es diferente.

Como manejen las prácticas en el Club Sport Herediano es un tema de ellos, que en algún momento sea entrenador o no, yo no me voy a meter a tocar el dedo en la llaga de si eso es correcto o es incorrecto, porque cada club tiene su manera de procesar las cosas.

Ahora bien, te puedo decir que Jafet (Soto), Joseph Joseph, Juan Carlos (Rojas), Silvia (Bolaños), Leonardo (Vargas), Sergio Hidalgo, mañana puede ser entrenador, capitán, jugador, seleccionador, todas las posiciones posibles, pero ahora que estamos viendo los reglamentos no tienen la injerencia y el poder porque lo que creo que es hay una sombra de poder que no existe.

Creen que una sola persona tiene el poder de manejar el fútbol de Costa Rica y no es cierto. Me encantaría que todos pasaran unas tres semanas en el Comité Ejecutivo o siendo el presidente para que vean lo que sucede realmente, todos tenemos que votar.

A como usted lo pone lo hace imposible, más allá que esté correcto o no, es algo que se puede hacer, habría que cambiar los estatutos del 100% de cosas que tenemos en la Federación, que no creo que sea lo correcto.

Lo que sí se puede hacer es apelar la conciencia de la gente, tal vez, que no tenga tantos sombreros, pero es inevitable, si el club así lo tiene bien a su manejo porque es de ellos, ellos sabrán cómo manejan eso a lo interno.

—Usted se ha sentado a conversar con don Juan Carlos (Rojas), Joseph Joseph y Jafet (Soto) en los puntos que no están de acuerdo para tratar de bajarle el tono a esto por los cuestionamientos al arbitraje o al disciplinario que son parte de la Federación?



A ver, las conversaciones que hemos tenido con ellos en el Comité Ejecutivo, tal vez, en algún momento han sido acaloradas por la decisión que estamos tomando, pero de ahí en fuera son reuniones super cordiales, positivas. Es algo que tenemos que ver, porque esto al final del díao no ayuda a seguir construyendo el camino que queremos para el tema del fútbol. Lo que sí creo es mantener esa línea que de construir, a querer seguir sumándole al fútbol y este comité es lo que ha buscado seguir construyendo y seguir tomando decisiones correctas y darle la independencia a las cosas que tenemos, licencias, ética, disciplinario, tribunal de apelaciones, seleccionadores nacionales.

Desde que me escribiste Christian, si podía atenderte la llamada, inmediatamente te dije que sí porque esto es parte de la transparencia.

Más allá de sí se dijo o no se dijo en la cancha lo que se está rumorando. Yo te puedo garantizar que Miguel Herrera no tiene llamadas de personas diciéndole por favor, lléveme a fulano de tal a la selección, eso te lo puedo poner por escrito y estoy seguro que así es, y sobre eso tenemos que seguir trabajando.