Orlando Sinclair: "Críticas siempre van a haber"

El delantero de Saprissa, Orlando Sinclair, respondió a las críticas que ha recibido sobre su llamado a la Selección Nacional.

Sinclair compartió con los medios de comunicación tras el 3-0 ante Estados Unidos en Orlando.

"La verdad que es fútbol, un penal no me voy a echar a morir, he hecho goles importantes en el club, he metido goles en finales importantes para ayudar a ganar títulos, la verdad que muy agradecidos con Dios por la oportunidad", comentó Sinclair, en un video publicado por el periodista Kevin Jiménez.

Además, tras ser consultado por los cuestionamientos a su convocatoria, Sinclair afirmó que "críticas siempre van a haber".

"Las críticas siempre van a haber, estoy en el club más grande de Centroamérica, la afición siempre va a ser exigente, cuando errás te van a silbar, cuando metes goles te van a aplaudir, hoy disfruté mucho el partido, entré bien, todas las bolas que toqué las hice correctamente, no me quedó ninguna para definir, hicimos un partido correcto", concluyó.

Sinclair jugó los segundos 45 minutos del amistoso frente a los norteamericanos.