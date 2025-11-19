Orlando Galo tras fracaso de La Sele: "No hay palabras"

La no clasificación de la Selección de Costa Rica a la Copa del Mundo 2026 quedó consumada y con ella la tristeza se hizo presente en el Estadio Nacional.

Tras el compromiso, uno de los jugadores que brindó declaraciones fue el mediocampista Orlando Galo.

"No hay palabras, los responsables somos nosotros mismos, nosotros llegamos a esta situación, es muy difícil hablar, nos queda dar la cara, las disculpas no son... no le llegarán a las personas, lo dimos todo, es una noche muy difícil", comentó Galo.

Además, tras el 0-0 ante Honduras en el Estadio Nacional, Galo manifestó que en el partido "tuvimos llegadas, pero no las concretamos".



"Ahora hay que dar la cara frente a la prensa, aficionados y país, lo más difícil es acuerpar a todas las familias que están detrás de nosotros", concluyó.

