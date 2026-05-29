Orlando Galo sobre cuerpo técnico de La Sele: “Dijeron que los actos de indisciplina no los iban a permitir”

El volante Orlando Galo ya llegó al país proveniente de Riga. Es uno de los últimos seleccionados en unirse a la Selección Nacional de cara a los amistosos ante Colombia e Inglaterra.

Galo llega a un grupo golpeado por actos de indisciplina, que se saldaron con la separación de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal del grupo.

“El cuerpo técnico lo primero que nos marcó en la cancha y nos dijo fue que los actos de indisciplina no los iban a permitir. Diferentes situaciones no las iban a permitir y creo que es bueno. Creo que es bueno porque, si queremos llegar al alto nivel, si queremos competir al alto nivel, tenemos que ser exigentes”, explicó el futbolista.

“Aquí quien puede tomar decisiones es el entrenador, es la federación, entonces no soy quién para hablar de la situación que está pasando, pero uno como futbolista siempre entiende y respeta las decisiones que toma el cuerpo técnico”, añadió.

Con Galo, solo faltan por integrarse Patrick Sequeira y Manfred Ugalde.

Galo regresa muy motivado con el objetivo de ganarse un puesto en la Tricolor y seguir afinando su labor en la selección dirigida por Fernando “Bocha” Batista.

Si bien Galo se integra un poco tarde al grupo, su conocimiento sobre el puesto y los compañeros que encuentra en la Tricolor no le impedirán adaptarse inmediatamente al plantel.

Galo llega con buenos números con el Riga FC: jugó 14 partidos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias.