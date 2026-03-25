Orlando Galo: “El fútbol te da revanchas”
Este miércoles, Fernando Batista dirigió su primer entrenamiento con la Selección de Costa Rica.
Fernando Batista ya entrenó con la Selección Nacional de Costa Rica.
El argentino, quien está en Turquía junto al grupo, lideró la práctica, la primera desde su llegada a la Tricolor.
“Ya nos juntamos todos y es muy provechoso para este grupo tan joven”, destacó el mediocampista Orlando Galo.
Los ticos se preparan para medirse con Jordania e Irán, en los primeros partidos luego de la eliminación del Mundial 2026.
“Duele la no clasificación al Mundial, pero como lo hemos conversado es un nuevo proceso y un nuevo cuerpo técnico. Además, el fútbol te da revanchas”, comentó Galo.
“Los futbolistas iniciaron con un estiramiento y calentamiento básico. Posteriormente, trabajaron ejercicios de reacción y velocidad, junto con trabajos básicos de técnica y movilidad. El resto de la práctica se concentró en sesiones de ejercicios tácticos bajo la dirección del DT Fernando Batista”, detalló la Federación Costarricense de Fútbol.
Los trabajos duraron una hora y media y, en la zona de Antalya, se registró una temperatura de 14 grados y sin lluvia.
Este viernes, los ticos se miden con Jordania y el martes de la siguiente semana con Irán.