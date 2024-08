Oficial: Este será el cuerpo técnico de Claudio Vivas en La Sele

El seleccionador nacional, Claudio Vivas, anunció que este será su cuerpo técnico.



Asistentes técnicos: Paulo César Wanchope y Cristian Vella

Preparador físico: Diego Ferella

Preparador de porteros: Mathias Stampone

Analistas de video: Carlos Di Pascua

Los juegos por la Liga de Naciones serán ante Guadalupe y Guatemala, del 5 y 9 de setiembre

Además, en octubre, ante Surinam y Guatemala, el 11 y 15 de octubre, respectivamente.

“Yo vengo trabajando con un cuerpo técnico desde hace mucho tiempo. Me han acompañado en todos los momentos en que me ha tocado trabajar. Yo vine en otra función y me pareció tener una persona del medio local, a Wanchope lo conozco desde que yo vine hace años en Costa Rica a un curso de Linafa”, comentó Vivas.