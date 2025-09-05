¿Ofensivo o con cautela? Tres técnicos analizan cómo debe jugar Costa Rica ante Nicaragua

La Sele se prepara para enfrentar a Nicaragua este viernes en el partido eliminatorio rumbo al Mundial, y tres voces autorizadas dieron su opinión sobre cómo debería plantearse este compromiso.

El exjugador de Alajuelense, Pablo Izaguirre, considera que el equipo no debería desarmar su línea de cinco defensores.

“Puede ser que mantenga la estructura de su línea de 5. Con los volantes en el medio, un número 9 y dos extremos. Yo pienso que andaría por ahí”, señaló.

​Por su parte, el técnico costarricense, Luis Marín, ve necesario que la Tricolor sea protagonista desde el inicio.

“Me parece que va a salir a buscar el partido de entrada y yo creo que está bien. Para ir al Mundial necesita ser agresivo, buscar el marco rival y ganar el partido. Siempre con equilibrio defensivo, pero tiene que ser fiel a su estilo y atacar para salir agresivo”, explicó.

Mientras tanto, el estratega Alexander Vargas cree que el propio desarrollo del juego marcará la estrategia. “Conforme pasen los minutos, el mismo partido te va a decir si hay que ir a buscar el gol rápido o si hay que guardarse y salir a la contra. Será un estadio lleno a favor de ellos, lo que los va a impulsar a buscar goles. Si se plantea bien lo defensivo, se cierran espacios y se sale a la contra, puede ser un arma muy importante para nosotros”, afirmó.

Lo que sí es un hecho es que en Nicaragua se palpita una enorme fiesta horas antes al duelo eliminatorio y que ya califican de histórico, pues será el primer enfrentamiento en su historia en una fase final de la eliminatoria.

Este partido será a partir de las 8 p. m. en el Estadio Nacional de Nicaragua en Managua y se esperan al menos 18.000 personas.