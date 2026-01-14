EN VIVO
Nuevo director deportivo de la Federación se conocerá el próximo miércoles

Los federativos votarán en sesión ordinaria la próxima semana.

Federación Costarricense de Fútbol.
Federación Costarricense de Fútbol.
Por Daniel Jiménez 14 de enero de 2026, 11:31 AM

El nuevo director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol se conocerá el próximo miércoles.

Los federativos se reunieron este miércoles para conocer los currículums de los que están en la puja por el puesto.

La votación sobre los finalistas se realizará hasta la próxima semana en sesión ordinaria.

Los nombres que continúan con fuerza son el del español Ángel Catalina y el costarricense Ronald González, aunque también hay más aspirantes extranjeros.

El mexicano Ignacio Hierro era quien fungía como director deportivo de la Federación, pero fue cesado el pasado 10 de diciembre.

