Nueva camiseta de La Sele ya deja ver sus primeros detalles

La Selección Nacional se alista a estrenar su nuevo uniforme de visita que ya filtró el sitio Footy Headlines.

Según la publicación de ese medio, la indumentaria será inspirada en la naturaleza.

Es Adidas y podría utilizarse este mes de marzo, en caso de que la Tricolor sí pueda realizar sus partidos ante Jordania e Irán, del 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Fogueos penden de un hilo





El debut en marzo del nuevo seleccionador nacional Fernando Batista pende de un hilo. Los juegos ante Jordania e Irán del 27 y 31 de marzo están en el aire, especialmente frente a esta última selección.



El motivo: la tensión en Medio Oriente luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.



El pasado 2 de marzo, Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, informó que los juegos se iban a realizar en Amán, Jordania, pero luego de comunicaciones lo mejor será variarlo de sede, posiblemente en Turquía.

"Por supuesto le hemos indicado la necesidad de trasladar el partido a otra sede, situación que ha sido aceptada por Jordania y el día de hoy en otra nueva comunicación con ellos es muy probable que el partido se juegue en Turquía, ambos en una sede neutral en este momento", detalló Araya en un video suministrado por el departamento de prensa de la Federación.

Sin embargo este medio conoce que a las 11 p. m. de este jueves todo estaba en veremos y aún no se puede ratificar ni dónde jugará La Sele ni contra quién.



Araya expresó recientemente que "la poca comunicación que hay en este momento con Irán y con su federación, hace que Jordania y Costa Rica estemos analizando también que sea otro país el que sustituya a Irán".



Por eso último, una opción es aprovechar alguna de las selecciones que tendrán partidos amistosos en esta fecha FIFA de marzo en Qatar, en Bahrein y en los Emiratos Árabes Unidos. "Alguno de esos tres equipos está muy interesado en jugar con Costa Rica y simplemente estamos en los detalles finales para poder anunciarlo ojalá esta semana con alguno de los equipos que jugaban en ese lugar", concluyó a inicios de semana.

¿Qué puede hacer La Sele si se queda sin partidos en fecha FIFA de marzo?



Con todo este panorama, en la Federación buscan opciones para jugar frente a otros rivales y en otro lugar que no sea Amán, Jordania.



Una opción es disputar algún partido en Turquía o bien cancelar esos duelos y explorar otras opciones para entablar uno o dos partidos frente a otros combinados.



También hay otra opción y es la realización de un microciclo para que el nuevo técnico Fernando Batista conozca a los seleccionados.



Con lo anterior salta otra interrogante: ¿Pueden los clubes prestar jugadores a La Sele si no hay partidos programados para la fecha FIFA? La respuesta es sí.



Así lo estipula el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (conocido como RSTP, por sus siglas en inglés). Este estatuto es una de las normas centrales de la FIFA que regula las relaciones laborales y las transferencias de futbolistas profesionales entre clubes y federaciones en todo el mundo.



En el artículo 1 del Anexo 1 se desarrolla ampliamente este tema bajo el título: “Liberación de jugadores para equipos representativos de la asociación”.



Así que de esta manera, en el peor panorama posible que es un microciclo de trabajo, los clubes sí están obligados a prestar jugadores y así puedan conocer cómo trabaja Batista y su nuevo cuerpo técnico.