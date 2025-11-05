Nueva camiseta de La Sele está inspirada en la guaria morada

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer este miércoles la nueva camiseta de local de la Selección Nacional de Costa Rica rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el comunicado de prensa se informa que esta nueva camiseta es inspirada en la guaria morada, flor nacional de Costa Rica.

Además, la frase "Pura Vida" está en la parte posterior del cuello.





"Está pensada para quienes vibran con cada partido, para quienes llevan a Costa Rica en el corazón y encuentran en el fútbol una forma de expresar su amor por el país. Es un homenaje visual a la naturaleza, a la cultura y al optimismo que define al espíritu costarricense", informó Adidas. ​









La nueva camiseta de local estará disponible a partir del 6 de noviembre, en tiendas Adidas y en línea a través de adidas.com.



