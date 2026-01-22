Nubia Medina lidera la Sub-17 que busca clasificar al Mundial de Marruecos 2026

Este viernes, en Managua, se dará el pitazo inicial de la Primera Ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf, donde la Sub-17 femenina de Costa Rica buscará encaminarse al boleto que las clasifique al Mundial de Marruecos 2026.

El técnico Edgar Rodríguez ya dio a conocer a las convocadas al torneo y entre ellas destaca Nubia Medina, quien, con 15 años, sueña con disputar su segunda Copa del Mundo.

La oriunda de Isla Chira ha luchado contra dificultades desde que dio sus primeros pasos en el deporte que ama.

“En Isla Chira no había equipos de niñas, solo de varones. Yo tenía muchas ganas de jugar, de quemar esa energía, pero seguía jugando solo con mis hermanitos”, explicó la jugadora.

Su primera gran oportunidad llegó luego de ser observada por un visor de Fútbol Femenino Garabito. “Esa noche jugaban mujeres grandes y jugué bien, metí dos o tres goles, y el señor me dijo que me esperaba el 6 de enero en Jacó, en su equipo”.

Con 10 años comenzó a viajar entre su pueblo y la costa, donde encontró un mundo que no conocía y que le permitió llegar a la Fedefútbol para ponerse la Tricolor.

Jugó en el Mundial de Marruecos 2025 y ya piensa en volver a codearse con los mejores prospectos del mundo.

“El año pasado, cuando fui a mi primer Mundial, la verdad me sentí muy grande. Es un Mundial, lo ve todo el mundo, y me dije: ‘¿Por qué no vamos por otro? Podemos intentarlo, seguir entrenando y preparándonos para que nos convoquen’”, reflexionó.

Junto a otras 20 futbolistas, Nubia y el cuerpo técnico afinan detalles para medirse ante Cuba, Granada, Anguila e Islas Vírgenes Británicas, en el grupo E del clasificatorio.

El domingo 25, a las 7 p. m., el combinado patrio se mide ante sus similares de Islas Vírgenes Británicas y, para mantener con vida sus sueños, La Sele debe ganar su grupo o ser uno de los dos mejores segundos lugares.