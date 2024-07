Novela de Gustavo Alfaro tiene ocho días con el silencio como protagonista

Mientras el futuro de Gustavo Alfaro en Paraguay se mantiene como una incógnita, en la Federación Costarricense de Fútbol ha reinado el silencio sobre el tema. La última vez que hubo un vocero para referirse a esto, fue el pasado 10 de julio, hace una semana.



En aquella ocasión, Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Fedefútbol dijo lo siguiente: “Puntualmente no se tocó el tema. No es un tema que está en la mesa para el Comité Ejecutivo”, tras la reunión de cuerpo colegiado.

Para ese momento, la prensa de Paraguay ya adelantaba sobre conversaciones entre el argentino y la federación local, luego de la salida de Garnero tras la Copa Oro.

Un día ante, el mismo Alfaro le había dicho esto al Deporte Total, del país sudamericano.

"Hola, ¿Cómo andan? La verdad que me sorprenden, no sé nada, pero estoy con trabajo, si me buscaban antes de tomar Costa Rica con todo gusto hubiése ido, con respecto a notas no puedo hablar porque nuestro contrato con la Federación... abrazo y saludos a todos", dijo a ese medio.

Luego de la comparecencia de Hidalgo ante la prensa, tras la reunión de Comité Ejecutivo, el tema no se ha manejado de forma oficial.

En Paraguay, y tal como Teletica.com lo ha discutido con colegas sudamericanos, la Asociación Paraguaya de Fútbol tampoco ha tomado posiciones oficiales, pero Arturo Rubín de Radio Monumental en Asunción señaló a su entender: “el que calla otorga”.

Mientras en Paraguay afirman que todo está listo entre Lechugo y el combinado local, este medio informó el pasado sábado que seis fuentes independientes entre sí, daban a entender que el timonel tenía todo listo para llegar al banquillo de los guaraníes.

Al mismo tiempo, surgió el tema de que Alfaro está fuera del país. Sobre este punto, fuentes cercanas a Teletica Radio y a Teletica.com informaron que los federativos esperan un retorno de Alfaro este jueves o viernes.

Todos estos avances se han dado mientras desde la Federación Costarricense de Fútbol no se ha dado una versión oficial de los hechos con respecto al seleccionador y lo que sucede ante su eventual salida.