Noelia Bermúdez cuenta cómo divide su tiempo entre dos pasiones

La guardameta de la Sele Femenina, Noelia Bermúdez, habló que tiene dos pasiones: el fútbol y la pastelería.

En la previa del juego decisivo de la Tricolor este sábado ante Guatemala a las 6 p. m. en el Estadio Nacional, la arquera abrió su corazón para contar acerca de su presente.



Hace 14 años vistió la camiseta de La Sele por primera vez, cuando recibió su primera convocatoria siendo aún parte de la Sub-20, en un fogueo ante Estados Unidos.



En todo este tiempo supo llevar su gusto por la repostería, aunque esta etapa inició cuando jugaba en España como legionaria.

“En esa búsqueda de ver qué hacer, en qué ocuparme, me puse a hacer recetas y postres y al final fue algo que se convirtió en lo que hoy me apasiona”, dijo Bermúdez, en declaraciones suministradas por el departamento de prensa de la Federación.

Así dio paso al nacimiento de Turia, proyecto que inició con un crocante, pasó a alfajores y ahora tiene más gama de productos.

Aunque en su perspectiva sobre las dos funciones reconoce que "es más cansado ser pastelera que ser portera”.



Su anhelo

Centrada en La Sele Femenina y en la eliminatoria mundialista, Bermúdez destaca que su mayor anhelo es disputar minutos en una C opa del Mundo Mayor.

"Ya tuve la oportunidad de estar en un Mundial Mayor, pero no lo jugué. Creo que ese es mi gran sueño, y estar en unos Juegos Olímpicos”, afirmó.

Así es como Noelia mantiene vivo su sueño mundialista y su emprendimiento.