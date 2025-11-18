No hay más allá: siga acá todos los detalles de Costa Rica–Honduras

Si la Selección Nacional quiere clasificar de manera directa o acceder al repechaje rumbo al Mundial 2026, debe ganarle este martes en La Sabana a Honduras.

Lamentablemente, esa es solo parte de la ecuación. El boleto a la Copa del Mundo depende también de la ayuda de Nicaragua, mientras que el pase al repechaje requiere una combinación de marcadores en otros grupos.

“Costa Rica también puede clasificar directamente si vence a Honduras y Haití pierde o empata”, recordó la Concacaf.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/



