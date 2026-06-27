Nicolás Batista dirigirá la Selección Preolímpica rumbo a los Centroamericanos

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció que Nicolás Batista será el nuevo director técnico de la Selección Preolímpica de Costa Rica.

El entrenador, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico de la Selección Mayor como asistente de Fernando Batista, asumirá el equipo Sub-23 con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

Según explicó la FCRF, la decisión responde a una recomendación del director deportivo, Ronald González, y busca consolidar un modelo de juego unificado entre las distintas selecciones nacionales.

La intención es fortalecer el proceso de transición de los futbolistas jóvenes hacia la Tricolor Mayor mediante una metodología común, una identidad de juego compartida y un seguimiento constante de los jugadores menores de 23 años.

En febrero anterior, la Federación envió la lista preliminar de futbolistas elegibles para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de la cual saldrá la convocatoria definitiva que será anunciada en los próximos días.

La Selección Preolímpica iniciará su concentración el próximo 13 de julio.

Batista cuenta con experiencia en selecciones juveniles y clubes internacionales. Inició su carrera como entrenador en las categorías menores de Armenia y posteriormente integró cuerpos técnicos en Qatar SC, San Telmo y Racing Club.



