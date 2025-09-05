Nicaragua espera poder confirmar su crecimiento ante La Sele

El fútbol de Nicaragua ha mostrado un crecimiento significativo a nivel de clubes. Así lo demuestra la participación de los equipos pinoleros en la Copa Centroamericana.

Por ejemplo: el Real Estelí le ganó a Saprissa y Diriangén a Herediano, así como las finales que han disputado el Estelí con Alajuelense, estos últimos duelos sí los pudo sacar adelante el cuadro rojinegro.

Ese buen momento en equipos, los nicaragüenses esperan poder trasladarlo a su selección este viernes a las 8 p. m., cuando reciban a Costa Rica en el Estadio Nacional.

El equipo dirigido Marco Antonio Figueroa sueña con su primer Mundial de fútbol. La opción está ahí frente a frente con su historia y compartiendo grupo con la Tricolor, Honduras y Haití.

¿Por qué pensar en soñar?

La cita mundialista será por primera vez de 48 selecciones y como, además, México, Estados Unidos y Canadá son sedes, así quedó el formato ya de la ronda final de la eliminatoria.

Solo el primer lugar de cada grupo obtendrá un boleto directo a la Copa del Mundo. Eso sí, los dos mejores segundos lugares de los tres grupos pueden pelear en el repechaje intercontinental.



Los nicaragüenses lograron, por primera vez, avanzar a la fase final rumbo al Mundial luego de ubicarse en el primer lugar del Grupo D, por encima de Guyana, Montserrat y Belice.



Convocados

